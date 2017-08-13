宣傳世大運 熊讚對決ㄚ桃、園哥

吉祥物PK健康操，宣傳世大運。（楊明峰攝）

世大運吉祥物熊讚，13日下午到華泰名品城，與桃園吉祥物ㄚ桃、園哥，進行健康操PK賽，更號召民眾為世大運選手加油。

熊讚昨到桃園，以及ㄚ桃、園哥，分別大跳世大運運動操、桃園市運動操，進行友誼賽，由現場民眾票選，最後雙方平手，人氣一樣很旺，也象徵台北、桃園攜手為選手加油。

桃園市副市長游建華指出，機捷車站及列車，配合世大運進行大改造，包括在A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站的燈箱，布置桃園好手形象照。A9林口站則布置成足球場、田徑場跑道。A18高鐵桃園站2樓入口處，也有桃園好手形象照，讓旅客感受世大運的氣氛。

(中時)