季辛吉：北韓核武危機 最佳方案是美、陸找到共同利益

美國前國務卿季辛吉說，化解北韓核武危機，如今最佳方案是美、陸必須將各自盤算結合在一起，找出共同利益，然後擬出共同立場，然後讓其他國家參與其中。而日、南韓在整個過程中須扮演重要角色。

季辛吉投書《華爾街日報》，稱北韓擁核能力讓危機制度化、常態化，也恐讓亞洲國家飽受核武威脅；為了自保，其他周邊國家將擁核武以抵抗北韓，加速該區的核武擴散。他說，儘管北韓距離完成搭載核子彈頭的洲際彈道飛彈（ICBM）還有一段距離，但已促使越南、日本、南韓有理由發展核武。

他說，若美單方面先發制人，恐升高與大陸的衝突風險，即使北京短暫默從，也不可能長期隨美國的策略起舞，所以若要使用武力解決北韓問題，必須仔細斟酌。

(中時)