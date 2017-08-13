「母島‧和平音樂節」邀民眾反思和平真諦 莫忘終戰紀念日

「母島‧和平音樂節」邀請在地音樂人演唱關懷土地的歌曲。（高史博館提供）

「母島‧和平音樂節」台下民眾在星光下聆賞音樂歌曲。（高史博館提供）

文化局副局長林尚瑛與前台籍老兵等人，向台灣歷代戰歿將士英靈紀念碑及許昭榮紀念碑前獻花。（高史博館提供）

高雄市立歷史博物館與高雄市關懷台籍老兵文化協會，12日在旗津戰爭與和平紀念公園主題館舉辦「母島‧和平音樂節」，由高雄在地音樂人林生祥、打狗亂歌團、台灣民謠爵士樂團、王明哲、黃瑋傑與蔡依玲，帶來各自的創作，為民眾演唱關懷土地、親近生活的歌曲與故事。

文化局副局長林尚瑛致詞表示，文化局自2009年成立戰爭與和平紀念公園主題館，一直在為台籍老兵的議題耕耘、發聲。

高雄市關懷台籍老兵文化協會理事長吳祝榮則強調，台灣現今能能安居樂業，是因我們愛護和平，所以一定要回顧戰爭歷史，不能忘記815是台灣的終戰紀念日，瞭解這塊土地的過去，才能用心愛護、守護這塊土地。

前台籍日軍楊馥成、魏祺峰與前台籍日軍看護廖淑霞相偕至台灣歷代戰歿將士英靈紀念碑及許昭榮紀念碑前獻花；協會理事朱家煌頌禱祭文，與現場民眾於8時15分進行祈願儀式，一同銘記終戰紀念，祈願母島和平。

除音樂會外，現場還邀集非政府組織（NGO）一同參與本次市集擺攤，如「台灣人權促進會」、「地球公民基金會」、「陳文成博士紀念基金會」、「台灣同志諮詢熱線南部辦公室」、「高雄南區家庭扶助中心」、「台灣勞工權益關懷協會」、「台灣國際海員漁民權益保護協會」、「喜憨兒社會福利基金會」的天鵝莊園，與民眾透過音樂深入了解不同的社會議題。

(中時)