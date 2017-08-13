尼泊爾南部豪雨成災 造成至少53死

尼泊爾南部近日暴雨成災，洪水氾濫迫使災民全家爬到樹上避難。當地警方13日表示，11日起連日豪雨，洪水和土石流已造成47人死亡，但紅十字會表示死亡人數高達53人，人數可能繼續增加。有飯店主人用大象將遊客載往距離最近的公路和機場，協助他們返回首都加德滿都。

尼國當局已派出搜救隊前往災區，並向災民提供救援物資。警方表示，目前仍有20多人失蹤。當地媒體報導 ，洪水沖走奇特旺村莊的房屋，有災民一家爬上樹避難及過夜。災民搭小船前往高地。

(中時)