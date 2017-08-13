陳冠宇後援救火 連六場出賽無失分
日職羅德隊今與西武獅交手，前9局原本羅德取得3比2領先，結果守護神益田直也卻上來放火，教練團緊急換上陳冠宇上場後援，投0.2局無失分，可惜球隊終場以6比3輸球。
羅德此役在第6局靠著兩次保送加上3支安打，打下3分取得領先，結果來到第9局守護神益田直也上場，卻一連被擊出4支安打，遭到西武獅逆轉。
羅德在一人出局三壘有人時，換上陳冠宇，面對首位打者雖然成功抓到出局數，不過面對金子侑司被擊出二壘安打，失掉1分，算在益田直也身上，陳冠宇也馬上穩住陣腳，在抓下第3個出局數解決危機。
可惜球隊終場就遭3比6逆轉輸球，陳冠宇此役後援0.2局被擊出1支安打，沒有失分，目前連6場出賽都沒有失分，展現壓制力，自責分率也降至3.12。
(中時電子報)
關鍵字：陳冠宇
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