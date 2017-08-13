川普威脅不排除對委內瑞拉動武 南美國家強烈反對

針對委內瑞拉社會動盪加劇，美國總統川普(Donald Trump)也出言威脅，表示若有必要將不排除對委國總統馬杜洛採取軍事行動。然而川普言論卻引發包括阿根廷、秘魯與哥倫比亞等南美國家抵制，強烈反對美國對委國動武。

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