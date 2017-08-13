陽岱鋼單場4支2 千安僅差一支
效力讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼，生涯已經累積997支安打，今面對廣島，單場4打數2安打，距離生涯千安僅差1支，還要再等等，不過隊友阿部慎之助，今成功在最後一打席擊出安打，完成生涯兩千安里程碑，可惜巨人終場以1比4輸球。
陽岱鋼今扛下開路先鋒，此役首打席就擊出三壘安打，可惜隊友無力將他送回來，雖然第3局吞下三振，但第6局再擊出1支安打，距離生涯千安僅差1支。
第8局陽岱鋼最後一次打擊，雖然擊出很強勁外野飛球，可惜遭到中外野手接殺，無緣在此役就完成生涯千安里程碑。
巨人老將阿部慎之助，此役賽前則是累積1999支安打，今前3打席都未敲安，僅靠一次保送上壘，直到第9局最後一打席，成功擊出右外野安打，成為日職史上第49位完成兩千安的打者。
不過巨人今在首局就被廣島串聯安打攻下3分，廣島一路領先至終場，最終以４比１拿下勝利。
(中時電子報)
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