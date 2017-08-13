新反日象徵 首爾豎立日軍二戰強徵勞工銅像

南韓有團體在首都首爾和仁川市豎立象徵日軍在二戰期間強徵勞工的銅像，這也是繼慰安婦少女像後另一個反日象徵。

8月15日是南韓紀念對日戰爭勝利的光復節，仁川市富平公園12日豎立一座強徵勞工像。銅像雕刻著一對父女，他們都是日軍二戰期間強徵勞工的受害者。

而這公園的前身是二戰時日本軍工企業三菱的軍用工廠，大批南韓人被徵召在廠內勞動。勞工像的設計師李原碩表示，希望藉銅像表達當年南韓人所飽受的摧殘和折磨。

他說：「人們紀念歷史是為了銘記和反省，深思當下生活，並反思過去歷史，我希望他們能透過這銅像看清歷史。」

此外，首爾龍山火車站廣場亦豎立了另一座強徵勞工像。當年有大批南韓人在這裡乘車出發前往勞動地點。相關單位也將陸續在釜山、濟洲等地豎立勞工像。

首座象徵日軍強徵慰安婦的少女像，多年來一直豎立在日本駐首爾大使館外，掀起韓日外交風波。

專家認為，南韓如今再豎立勞工像，反映南韓反日情緒日增。

(中時)