共享單車氾濫 墨爾本市長想封殺

中新網援引澳洲網報導稱，共享單車進入墨爾本之後，亂停亂放等問題日益嚴重。近來，有人在火車鐵軌上、移動廁所頂上，甚至還在樹杈上看到過共享單車。墨爾本市長Robert Doyle表示，如果情況未有改善，他可能會提議在墨爾本取締無樁共享單車。

報導指出，新加坡共享單車oBike於今年6月進入墨爾本，但其無樁的營運方式，讓Robert Doyle表示「已經受夠了」，暗示他可能會將oBike趕出市內，除非它們的新加坡母公司能夠採取措施，確保合理停放。Robert Doyle說：「我們在努力確保城市市容的整潔有序，但共享單車太雜亂無章了，必須進行整改。」

據澳洲媒Fairfax Media消息，目前墨爾本市議會已成立一個工作小組，與oBike營運商進行合作，以找到共享單車亂停亂放問題的解決辦法。

(工商)