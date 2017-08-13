全球首張參數型養殖漁業保單 雙颱侵台賠1990萬
全球首張參數型養殖漁業保單發揮功效！今年7月底台灣遭逢尼莎及海棠雙颱肆虐，屏東沿海養殖漁業損失慘重，所幸之前漁民簽訂「降雨量參數型保單」，因連續雨量累積驚人，已達全額理賠標準，12名養殖戶共獲得1990多萬元保險金。
今年4月，在縣府協助下，由台灣產物保險公司和沿海漁民簽訂首張養殖漁業保單，理賠條件是看累積降雨量，只要中央氣象局枋寮氣象站48小時降雨量超過523毫米就可理賠，超過623毫米即達百分之百理賠。
7月29、30日尼莎及海棠雙颱接連報到，為屏東沿海降下大雨，成水鄉澤國，48小時降雨量超過623毫米，全國第一，達百分之百理賠標準。災後保險公司即南下，與完成投保的12名養殖戶協調理賠，8月3日受理出險。
依據保單，只要達理賠標準「不須勘災，立即現金賠付」，保險公司因此於11日將理賠金1990萬4268元，如數匯入要保人指定帳戶。縣長潘孟安強調，此保單最大特色是以累積降雨量為要件，無須現場勘定災損，程序簡化、理賠快速。
縣府農業處副處長鄭永裕說，為了鼓勵漁民簽署，這張保單由漁業署、縣政府各補助1/3保費，漁民只需負擔1/3；今年投保漁民除了可獲得理賠金外，還能申請政府天然災害救助金。這次雙颱屏東漁業損失統計約1億7千多萬元，這張保單可成為養殖業者風險管理的強大後盾。
目前保單只針對東港、林邊、佳冬、枋寮4鄉鎮養殖漁業者為對象，限定龍膽石斑、龍虎斑、青斑、黃鱲鰺、午仔魚等高經濟魚種。因極端氣候愈來愈頻繁，縣府計畫將保單推廣到全縣境內，讓漁民們都能安心投資養殖。
(中時)
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