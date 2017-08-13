豬哥亮遺孀首亮相 一見銅像嗨跳起獻吻

豬哥亮紀念銅像揭幕儀式，左起：謝順福、葉瑞美、謝金晶。（盧禕祺攝）

葉瑞美開心向豬哥亮銅像送上香吻。（盧禕祺攝）

在豬哥亮紀念銅像揭幕儀式之前，謝金晶到墓前跪拜。（盧禕祺攝）

「秀場天王」豬哥亮5月因大腸癌病逝，今（13日）在基隆擁恆文創園區舉辦「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」百日追思會，長子謝順福、女兒謝金晶到場外，還有一票藝人無酬參與演出，場面相當熱鬧。而之前豬哥亮的子女吵翻天，遺孀葉瑞美都低調未出聲，今也終於公開亮相。

稍早，由豬哥亮遺孀葉瑞美、長子謝順福，以及小女兒謝金晶等代表家屬致詞，進行豬哥亮紀念銅像揭幕儀式，葉瑞美一見到銅像幾乎百分百還原豬哥亮的俏皮模樣，開心地跳起來對銅像又抱又親，十分歡樂，眼見現場氣氛越來越熱絡，謝順福才打趣說「現在不是鬧洞房啦」。

而謝金燕是否會現身追思會也引發高度關注，對此，謝順福稍早受訪僅回應「我也很想知道」，謝金晶則相信姊姊的心與他們同在，說：「搞不好她等下會來。」至於音樂會被質疑太過商業化，謝順福解釋：「以前去看我爸爸的歌廳秀也要付錢吧？」表示知道很多人都喜歡、想念豬哥亮，因此還是會為豬哥亮粉絲舉行這場活動。

(中時電子報)