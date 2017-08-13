台北8月熱爆 37度天數打破紀錄

今年8月至今，台北已有8天達到37度的高溫，打破設站以來的紀錄，且因8月尚未結束，紀錄可能繼續改寫。氣象局也提醒，本周北台灣高溫仍有可能達到37度或38度，應注意防曬及補充水份。

氣象局表示，台北站從1897年設站，8月至今已有8天達到37度的高溫，前一個紀錄是1990年及2003年的5天，因此，今年8月高溫達到37度的日數已經破紀錄，且還有可能繼續增加。

氣象局指出，今年8月初因諾盧颱風北上，帶來華南暖區的西北風，氣溫才偏熱，至於現在則因太平洋高壓勢力也偏強，連帶造成近日高溫，本周三以前，北台灣都還有機會出現37度甚至達到38度高溫的機會。

(中時)