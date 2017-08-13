全長62.7公里 廣州地鐵18號線將動工

廣州市地鐵十八號線工程可行性研究報告正式獲省發改委批復，可以動工建設。這條全長約62.7公里的線路設9座車站，將採用最高時速160公里的8節編組列車，按照「大站停+站站停」組合模式運營，能夠實現南沙新區至廣州東站30分鐘的時空目標。

十八號線大致呈南北走向，線路起於南沙區萬頃沙樞紐，止於廣州東站樞紐，沿線串聯南沙區、番禺區、海珠區及天河區，線路全長62.7公里，均爲地下線，全線共設廣州東站、冼村、琶洲西區、石榴崗、沙溪、南村萬博、番禺廣場、橫瀝、萬傾沙9座車站。

十八號線將採用最高時速160公里的市域快線列車，按照「大站快車+站站停車」的模式營運，其中大站停列車停靠萬頃沙、橫瀝、番禺廣場、冼村、廣州東站等5個車站，運營模式不僅可滿足沿線客流需求，而且能夠實現南沙新區與廣州東站30分鐘的快速通達，爲廣州市建設樞紐型網路城市、國家重要中心城市提供強大動力。

(旺報)