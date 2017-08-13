無錫大巴士衝入候車室 5人受傷

8月13日下午2時許，無錫汽車客運站二樓停車場裡一輛大巴士衝入候車室，造成5人受傷，傷者被送往醫院救治。

法制晚報•看法新聞報導，據候車室一名乘客說，車子撞進來的時候感覺像是地震了，聲音特別大。有一輛開往鹽城的大巴士的後視鏡被撞壞了。有些人被碎玻璃濺到了，這名乘客的腿上也被濺到，傷勢不明顯。

有兩名檢票員的腿受傷了，目擊的乘客說，「看到他們被推出去的時候腿彎得不正常，腿上有血」。之後廣播通知候車乘客到三樓候車。事發後，警方到場帶走司機，事故正在進一步調查中。

(旺報)