廣州大手筆花千萬人幣 治理12個交通擁堵點

廣州市計畫投入1378萬元（人民幣，下同），對花城大道等12個交通堵塞地區或據點進行治理。

工程實施將以節點微改造爲主，包括通過增設燈控系統、實施可變車道、直行等待區等措施，對交通控制和管理設施進行優化；通過調整車道分配、擴寬進口道、優化道路線形等措施，對路口局部交通組織進行優化；通過路口渠化，對路口進行整體交通改造；對特定片區內的路段和交叉口進行合理優化，調整交通組織，對路段或片區交通組織進行優化；完善行人過街設施，消除人車衝突等。具體工作內容爲交通標誌、標線、交通信號控制系統、信號燈、交通監控等交通設施改造，交通管線保護，道路交通優化等。

(旺報)