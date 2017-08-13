男籃亞洲盃》都靠郭艾倫！中國逆轉勝伊拉克

郭艾倫最後關頭連取10分，幫助中國最後以1分之差險勝伊拉克。(取自FIBA官網)

中國男籃僅靠郭艾倫1人之力，就把整個頹勢挽救回來！郭艾倫在亞洲盃男籃賽展現一夫當關的強大進攻火力，面對中國最後關頭落後6分逆境，他一口氣連取10分，幫助中國61比60逆轉氣走伊拉克，確定將以B組第2晉級。

其實中國隊整場比賽攻守表現並不理想，首節竟然0助攻、僅拿8分，一路處於苦追窘境也屬正常，打到最後4分10秒，中國還落後9分，不過替補中鋒韓德君連取4分，接下來就全看郭艾倫1個人的火力表演了。

中國隊就靠郭艾倫連投帶罰，竟從51比57的落後，打到讀秒階段變成61比58超前，反觀伊拉克完全被打傻了，最後4分鐘內完全沒有任何進球，只靠罰球得到3分，拱手把快要入袋的勝利讓給中國隊，但伊拉克仍以B組第3晉級。

郭艾倫拿下全隊最高19分，外加6籃板、3助攻，韓德君11分、9籃板，中國隊陷入苦戰主因在於三分命中率僅1成11(投18中2)，更出現多達17次失誤，幸好有驚無險把這1勝留了下來，15日8強淘汰賽對手可能是敘利亞。

由於中國身為2019年世界盃男籃賽主辦國，所以接下來兩年的亞洲盃與世界盃會外賽，將以調整最佳戰力為主，像是今年亞洲盃派出少了易建聯壓陣的「藍隊」，包含王哲林、周琦、丁彥雨航、翟曉川等主力都沒來打。

(中時電子報)