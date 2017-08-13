朝鮮半島風雲急 美參謀首長聯席會議主席赴南韓
朝鮮半島情勢日漸緊繃，美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德13日前往南韓，預定14日前往青瓦台與南韓總統文在寅會面，就兩國聯合防衛態勢等交換意見。
鄧福德赴青瓦台之前，將先與南韓國防部長宋永武等軍方領導層會面。鄧福德赴韓途中告訴隨行記者，美軍的主要任務就是支持政府使朝鮮半島非核化的外交和經濟戰略，並做好這一戰略行不通時，進行軍事行動的準備。
鄧福德說，不能接受北韓以核武器威脅美國和盟國，他作為美軍指揮官，必須確保一旦外交和經濟努力失敗，總統有切實可行的軍事選項。
(中時)
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