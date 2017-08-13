世大運踩街花車遭批像靈車 柯Ｐ：讓大家看見真實的台灣

世大運進入最後倒數，昨（12）日北市民政局舉行「812妝遊嘉年華踩街」活動，總共超過3萬人、1100輛花車一同共襄盛舉，但壯觀的遊行隊伍，民眾不買單批評「像靈車」。對此，台北市長柯文哲說，是要讓大家看見真實的台灣，不需要搞一個美國版的玫瑰花車大遊行。

柯文哲，宮廟來參加都是「歡喜甘願」，都不是強迫的，所以都很感謝。

現場媒體出示花車照片，柯文哲秒回，都有看到啦！但他認為，台灣走出去、世界走出來、讓世界看到台灣，是要看見真實的台灣。台灣的三太子、陣頭、舞龍舞獅、八家將，外國朋友看得很有趣。

柯文哲說，世大運是要光榮城市，是要光榮台灣，不是要仿造一個美國版的玫瑰花車大遊行。

(中時)