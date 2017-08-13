泰國軍官綁架勒索千萬元 2名大陸富商也受害
泰國警方破獲了一起高級警官和軍官綁架勒索外國商人的案件，泰國警方於11日將多名嫌犯移交至法院，要求羈押等待起訴。其中還有2名中國大陸的企業家也遭到勒索。
據泰國星暹日報報導，近日1名在泰國開旅行社的新加坡籍商家在辦理身份證途中，被以泰國軍事最高統帥部轄下的少將級軍官乍侖為首的集團綁架勒索，同時還有2名辦理泰國身份證的中國大陸企業家也遭勒索。他們被勒索約1000萬泰銖，經過議價後減少至近200萬泰銖。受害者獲釋後，向泰國副總理兼防長巴逸上將投訴，巴逸立刻下令191特遣警局立刻開展搜捕，嫌犯全部落網；消息傳開後，曾經被該團夥勒索的2名中國大陸商人日前到警署指認嫌犯。
泰國191特遣警局長素拉側警少將宣稱，這些涉嫌勒索外國商家的團夥共約13人，分別為5名軍官、1名警官、4名空軍憲兵、2名泰國人和1名新加坡人。乍侖還與經濟案警局1名警中校等勾結，在過去2年向10多名外商勒索共約5000萬泰銖，其中在芭提雅市勒索約1000萬泰銖；至於該名經濟案警官，已被上司下令離職候審。
素拉側還說道，這5名軍官已經獲准保釋，其他的嫌犯已在審訊室內招認，但經過回溯調查沒犯案記錄。不過，素拉側相信遭受勒索的外國人不僅2、3人，希望更多受害的外國人到警署指認嫌犯，將他們繩之以法。
(中時電子報)
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