英研究：金魚帶有「釀酒」基因
絕大多數脊椎動物缺氧幾分鐘就會死亡，金魚及其近親鯽魚能在寒冷地區冰封的池塘裏存活數月，是罕見的例外。先前研究發現，金魚的骨骼肌有一種特殊的無氧代謝能力，代謝最終產物是乙醇而非乳酸，避免了乳酸在體內積累導致中毒。
新華社報導，英國利物浦大學和挪威奧斯陸大學的研究人員最新發現，金魚和鯽魚體內有「釀酒」基因，會在環境中沒有氧氣時啟動，功能與釀酒酵母分解葡萄糖產生乙醇的功能類似。
該基因由能量代謝基因ＰＤＨｃ的一個基因副本進化而來。約800萬年前，金魚和鯽魚的共同祖先體內發生了一次全基因組複製事件，所有的基因都多了一個副本。於是，兩個ＰＤＨｃ基因中的一個繼續負責原來的任務，另一個進化出了無氧代謝生產乙醇的功能。
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(中時)
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