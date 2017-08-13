猿小將專職先發首年 斬獲開季5連勝
富邦悍將本周對中信兄弟斬獲2連勝，有一個不錯的起頭，未料到桃園對戰Lamigo桃猿，卻慘遭修理，今(13日)賽前苦吞2連敗，此役他們力圖振作，卻被猿隊小將林樺慶壓制，最後5比9落敗，林樺慶本季專職先發第一年，奪得生涯首勝後，至今處於5連勝，表現不俗。
富邦前兩場對猿隊，分別以1比3、7比10落敗，分差並不算大，想以勝多敗少成績結束本周，並不是沒希望。此役富邦首局靠林威廷陽春炮，先馳得點1分領先，但銳爾登卻只有首局安全下莊，接著第2到第4局遭猿隊狙擊，連同朱育賢和余德龍2發全壘打，挨10安失6分、5責失。
反觀林樺慶首局被林威廷轟陽春炮後，投完5局未再失分；雖6上遇亂流，1個出局都沒抓到就失3分，但猿隊打擊火力相挺，6下立刻回敬3分，助他順利奪下5連勝。林樺慶認為，前5局比較有球速，變化球比較能發揮效果，但第6局球速掉下來，加上太過仰賴變化球，而替自己帶來麻煩，表現有待加強。
猿隊總教練洪一中也認為林樺慶的表現，只能算尚可，「他速球狀況不算好，投了太多變化球，到後面就被對方攻擊，應該多點變化，還有成長空間。」林樺慶比起上半季，下半季每周先發，讓他有些疲勞，多少影響了表現，「但就努力調整，希望一場比一場進步！」他賽後戰績5勝1敗、自責分率5.43。
(中時電子報)
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