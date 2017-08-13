反年改團體「路過」世大運 柯Ｐ：不希望動用到警察

總統蔡英文本周六將出席世大運開幕典禮，反年改團體揚言將在世大運開幕典禮時「路過」，在會場拉起各式抗議布條。對此，台北市長柯文哲說，雖然有準備，但不希望動用到警察。

柯文哲說，世大運不只是台北的世大運，是台灣的世大運，要以辦喜事的精神辦理，不要像人家辦喜事娶媳婦，還故意要來鬧場，況且總統來也只是賓客。

他說，反年改的訴求是人民表達意見的權利，但要抗議世大運結束後再繼續，不然政治訴求只會讓其他人「吐口水」

媒體追問，如果反年改團體買票入場真的鬧場怎麼處理？柯文哲說，買票入場就好好欣賞表演，警察、反恐部隊是要對付外國恐怖份子，不應該這樣，但還是有準備。

(中時)