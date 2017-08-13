韓戰失蹤美兵家屬 盼美政府放行領回遺骸
朝鮮半島情勢緊張，外界擔心爆發二次韓戰。67年前爆發的韓戰，約有7740名美兵失蹤。北韓去年通知美方家屬，指發現120具失蹤美兵的遺骸，但華府拒絕平壤要求，不批准民間組織協調移送遺骸。失蹤美兵家屬致函美國總統川普，盼放行領回親人遺骸，藉此成為美朝破冰的契機。
美國「韓戰及冷戰戰俘及戰鬥失蹤人員家屬聯盟」主席唐斯和多名失蹤美兵家屬日前聯名致函川普，要求華府協助尋回他們的親人。國務院發言人表示，若美朝重啟對話，搜尋失蹤美兵遺骸將是重點討論議題，但仍須取決北韓態度。
積極協助此事的美國前駐聯合國代表理查森表示，搜尋失蹤韓戰美兵的遺骸，可協助美朝關係破冰，呼籲川普積極考慮，而華府有責任尋回在戰場上失蹤的美兵，給家屬一個交代。他指出，美國與越南合作搜尋越戰失蹤美軍遺骸，最終令兩國關係正常化。
(中時)
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