長沙大二女生陷傳銷身亡 湖南警立案

湖南長沙南方職業學院大二女大學生林華蓉7月11日去湖北後，再也回不來了，在一小河內溺亡，得年20歲。她的死因，經家屬和警方證實，和死於天津的大學生李文星一樣，都是陷入傳銷組織。

澎湃新聞網13日報導，林華蓉的父親林孝俊13日說，女兒是長沙南方職業學院大二學生。今年暑假後，女兒曾回到老家湖南邵陽，後接到卿姓學長邀請，到湖北鐘祥市去打暑假工，在一家奶茶店上班。

林孝俊於8月5日接到鐘祥市警方通知，稱女兒在該市一小河內溺亡。警方說，林華蓉生前身陷傳銷組織，曾被非法拘禁。遺體在皇莊水路派出所轄一條小河內被發現，目前警方正進行屍檢。

鐘祥市公安局提供給林孝俊的一份立案通知書顯示，謝姓、許姓、郭姓、卿姓等人非法拘禁案，該局經審查認為，此案符合立案條件，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十條之規定，立案偵查。

(旺報)