柯Ｐ不贊成基隆輕軌分段做 自償性會出問題

基隆輕軌納入前瞻，由交通部全額補助，若要延伸到南港站多出的50億，有立委提到台北市長柯文哲曾說會幫忙分攤費用。柯文哲今晚受訪時表示，前瞻建設他並沒反對，他認為公共運輸軌道建設沒有一定要財務平衡，但若要貼錢，應該要大家先講好，而不是把問題丟到以後。

柯文哲表示，他不贊成基隆輕軌案分段施工，因為自償性會出問題，整個財務計畫會崩盤，所以可行性評估一次做完，整條線要多少錢，大家要分多少，一次講清楚。

另外，歌手張惠妹到高雄巨蛋開唱，稱高雄巨蛋很堅固，該跳的時候就要跳，對照她過去因在台北小巨蛋唱跳被封殺。媒體今詢問台北市長柯文哲，是否擔心歌手都改去高雄開唱？柯表示，台北表演場地還是很多，包括北部流行音樂中心、和平籃球館等，籃球館今年完工，北流最慢後年開幕，台北市有各式大小尺寸的表演館，還是比較完整。

(中時)