香港為何看重風水？銀行員轉業風水師點出關鍵
香港是亞洲商業發達的地區，由於人口密度高，在這彈丸之地要能飛黃騰達，可不是輕而易舉之事，香港也因此發展出獨特的社會文化。在外媒的眼中，香港商人特別看重風水，做商業決策也常依風水行事。為何風水在香港如此受歡迎？一位當地風水師說，「大家都覺得，不光是努力，還需要運氣」。
日經中文網找到一位風水師鄭勤龍，他現在香港島的新興商業街「鲗魚涌」開設的一間小型工作室。鄭勤龍提到他從投資銀行轉業的原因，「看到很多人一夜暴富、又一夜之間一貧如洗，覺得金錢不能帶來真正的幸福」。
雖然也接受個人諮詢，但鄭勤龍的主要客戶是銀行等金融機構、建築和房地産等企業。這些客戶在設立新辦公室，要請風水師判斷氣的流動，有不少企業在撤出海外市場、首次公開募股（IPO）的時機等重要決策，也要看風水。
鄭勤龍說，「風水布局就像是切換『打開』與『關閉』的開關。在重要的洽談中，有時只是改變辦公室裝飾品的方位，就會像按下『打開』的按鈕那樣，一切都順利發展」。
譬如一個廣東東莞電子零部件工廠的經營者前來諮詢，稱「連續5年出現虧損，但在大陸很難裁員，不知道怎麼辦才好，非常苦惱」。鄭勤龍建議，在工廠後面的三角形院子裏種樹，據説工廠周圍的氣的流動隨之改變，在短短1年後就扭虧為盈。
不說一般的企業經營者，連李嘉誠等大富豪也很重視風水，風水在香港受歡迎一定有原因，鄭勤龍以第12年從事風水的經驗分析，關鍵「因為香港是經濟城市」。由於1997回歸後陸資流入，當地房價暴漲，即使大學畢業後認真工作，也未必能攢夠買房的錢。「大家都覺得不光是努力，還需要運氣」，風水因此成為平民到富豪最熱中的顯學。
(中時電子報)
文章來源：香港風水師的故事
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