北美自貿協定16日談判啟動 全球關注川普推特

美國、墨西哥和加拿大之間的北美自由貿易協定（NAFTA）談判下周三(16日)登場，全球將關注。根據路透13日報導，目前市場都在關注川普的個人推特，就怕再度出現有關貿易保護主義的發言。

美國總統川普視NAFTA為一場「災難」，這個23年之久的貿易協定，不斷把美國工廠業務和高薪製造業機會拱手讓給墨西哥。他在選前選後，都重申要重談或廢除NAFTA。

墨西哥經濟部長Ildefonso Guajardo上周二（8日）表示，NAFTA重新談判後，有60%的機率會在今年底這的截止期限前完成。

NAFTA重啟談判當天，也是美聯儲(FED)公布上次政策會議記錄的日子，屆時外界將了解美國部門之間，對於通貨膨脹前景的看法，是否較之前更加嚴重。在這之前，做為判斷依據，美國7月零售銷售數據、消費者信心和製造業調查報告都將陸續出爐。

(旺報)