慧慈公開表示「不喜歡如花」 嘆她瘦好多根本誤會大了！

慧慈公開表示不喜歡如花，還說對方瘦了很多並出書，但其實她從頭到尾都認錯，討厭的是小甜甜。(中時資料照片)

以招牌蓮花指搭配「Oh My God」口頭禪在演藝圈爆紅的慧慈，去年和如花、好娜姬、湯尼陳組成團體「蘆薈雞湯」，4人各有鮮明特色，頗具效果，沒想到之後因慧慈和如花鬧不合，該團體再也沒有合體公開亮相過，昨好娜姬在臉書po文，透露跟慧慈一起喝下午茶，有問慧慈雙姝心結的問題，沒想到慧慈坦蕩表示不知道為什麼「就是不喜歡」，可深入了解後，發現誤會可大了！

瘦了10多公斤又出書教人減肥的其實是小甜甜。(中時資料照片)

好娜姬昨天貼出與慧慈相聚的對話內容，在慧慈表示毫無理由就是不喜歡如花後，話鋒一轉，竟驚嘆如花瘦了10多公斤瘦好多，讓好娜姬心生疑惑，前幾天看到如花近照，明明就沒有什麼大變化，但慧慈掛保證沒認錯人，還說她有看娛樂新聞，說對方還出書教減肥。

好娜姬恍然大悟，表示慧慈說的人應該是小甜甜，還找出照片給她指認，再問她到底是不喜歡哪個，慧慈才鬆口「是小甜甜不是如花」，解開團體間的一個大誤會，好娜姬趕忙跟如花連線想解開雙姝心結，沒想到換成如花這邊斷然拒絕，放話：「以後各過各的也沒什麼好聯絡的」，雖然「蘆薈雞湯」合體仍遙遙無期，但網友紛紛表示整個事件的最大受害者，恐怕是小甜甜吧！

(中時電子報)