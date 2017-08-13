路得寶今在台南開放民眾試乘試駕電動小客車

圖說：路得寶董事長李道豪（前排左二），及台南市議員李退之（前排右二）等人，今（13）日聯袂親自出席路得寶的電動小客車試乘試駕推廣活動。（路得寶提供）

為讓民眾搶先試乘「共享電動車」（Ucar），路得寶租賃最近密集進行南、北直轄市大進擊。路得寶繼上月29日在桃園大溪，舉辦國內首次共享電動小客車試乘試駕活動之後，今（13）日又在台南新東藥仔公園的「迷鹿市場及2017大新營家庭日」活動會場，開放民眾試乘試駕電動小客車。

路得寶今日在台南共出動7輛電動小客車。其中，6輛供民眾試乘試駕；另1輛電動車提供電源，熬煮冬瓜茶，幫民眾消暑。

包括路得寶董事長李道豪，及台南市議員李退之等人，都親自出席相挺。因適逢周日，加上天氣晴朗，今共吸引上千名民眾，熱情參與，其中約有上百人，親自參與試乘試駕電動小客車活動。

(工商)