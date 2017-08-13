世大運》男足教頭心臟病發 恐缺席本屆賽會
日籍教頭黑田和生從月初移地訓練中途就離開中華男足，13日證實為心臟不適就醫，留在日本未隨隊回到台灣，恐將缺席本次臺北世大運。此外，黑田的合約簽到世大運結束，但時間關係原本9月5日作客巴林的亞洲盃資格賽，也將由他領軍，如今中華足協得祭出應變方案了。
黑田病倒，世大運男足隊長陳昭安也因左腳踝韌帶撕裂傷缺陣，由台電好手林建勛接任隊長重任。林建勛表示，看不到和藹可親的「黑田杯杯」，對球隊當然會有影響，但他相信教練在日本會關注大家表現，希望全隊團結一心，踢出好球讓黑田開心。球員也錄了一段影片給黑田，祝他早日康復。
黑田和生5年前來台擔任足協發展訓練部門總監，去年臨危受命頂替今井敏明，接掌中華男足兵符。不過黑田對球員主要是精神層面的鼓勵和打氣，技術部分主要是另一位日籍教練平田禮次與西班牙籍體能教練歐亞內德為主，操兵實質影響不大，黑田生病，或許也會激發球員為教練而戰的鬥志。
然而放眼緊接著更重要的亞洲盃資格賽，足協勢必得要亡羊補牢，畢竟除了旅外與世大運國腳，還有其他目前沒有在比賽狀態的球員，必須有人負責指揮整合。對巴林之戰剩下不到1個月，如今黑田病倒，尋覓新舵手更得加速了。
(中時電子報)
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