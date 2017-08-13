影》陽耀勳跑壘衝撞釀傷 沒滑壘為保護于孟馗
Lamigo桃猿今(13日)9比5擊敗富邦悍將，斬獲3連勝，不過先發大將陽耀勳卻因跑壘時發生衝撞傷退，當下還要用擔架抬下場，傷勢看起來並不輕，他賽後坦言，當時腦中想要用滑壘方式閃躲，但那樣會踢傷于孟馗，就嘗試想跳過他，「不要兩個人都受傷，寧願是只有我受傷就好！」
事件發生在6上，當時猿隊被追到4比6，陽耀勳擊出單場第3支安打後，站上一壘壘包。隨後王柏融打出右邊方向安打，但陽耀勳頓了一下才啟動，富邦二壘手林威廷見狀，試圖傳二壘阻殺他，但球還沒到二壘，陽耀勳卻已經快要和于孟馗撞上。
「不想要兩個人都受傷！」陽耀勳坦言，一開始想過要滑壘，但那樣會踢到于孟馗接球的左手，所以想試著跳過他。但事與願違，陽耀勳右膝撞到于孟馗左背，隨後兩人都倒地，陽耀勳當下痛到無法走路，得用擔架抬下場，于孟馗則是在7下富邦守備時退場休息。
陽耀勳經治療後，已經稍微能走路，猿隊防護員表示，初步判定陽耀勳骨頭應沒事，不過傷處發炎腫脹，得等消腫才能進一步檢查，接下來會到醫院照X光。陽耀勳雖傷退，仍以4打數3安的表現，獲選單場MVP，但他腳痛無法到場上領獎，還打趣說，「蠻可惜的，新舞步都練好了。」
(中時電子報)
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