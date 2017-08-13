依託馬祖小三通 福州正推動「環馬祖澳旅遊區」

黃岐魚丸魚麵行業公會會長黃輝表示，黃岐與馬祖合作交流密切，上個月才剛簽訂1年150噸魚麵的合約。（楊家鑫／攝）

現場更有黃岐魚丸的實作展示，師傅們正俐落地將去骨、扒皮。（楊家鑫／攝）

黃岐魚丸手工實作展示，師傅正用巧手搓出美味魚丸。（楊家鑫／攝）

連江縣正依托當地資源，開發旅遊景點，其中之一就是「平流尾地質公園」，吸引許多遊客到訪。（楊家鑫／攝）

陸委會主委張小月日前才考察馬祖小三通，並表示，小三通交流將持續扮演兩岸往來舉足輕重的角色。事實上，馬祖一水之隔的對岸連江縣也正依託小三通，打造「環馬祖澳旅遊區」，觀光客不僅可以拜訪馬祖，還能順道到對岸黃岐鎮吃魚丸、泡溫泉。

陸委會主委張小月日前才赴馬祖視察小三通執行情況及地方推動陸客旅遊成效，並表示，今年為兩岸交流30週年，無論過去或未來，「小三通」交流都將持續扮演兩岸往來舉足輕重的角色。

事實上，目前福州市正依託小三通資源，推動「環馬祖澳旅遊區」，「馬祖澳」是指黃岐與馬祖之間的海域，亦即推動其周邊的連江縣與馬祖的觀光產業，希望能夠共享旅遊資源、共創品牌、共拓市場。讓游馬祖、逛黃岐、嚐海鮮、泡溫泉成為連江縣精品旅遊路線。

福州市連江縣黃岐鎮黨委書記黃瑞明今天(13)受訪時指出，黃岐與馬祖兩地素來有「裡山」、「外山」之稱，是兩岸最近之處，僅4.8海里。自從2015年12月23日，黃岐至馬祖的客運航線正式開通，使兩地親友出訪更方便，也帶動兩地旅遊業。

他說，黃岐也將不斷推動與馬祖的交流，例如策畫2018年馬祖澳兩岸游海神民俗文化節、馬祖澳兩岸開漁節等活動。更創立全省第一個魚丸魚麵行業公會，希望打造「舌尖上的黃岐」品牌。

據悉，在兩岸尚未開放民間探親觀光之前，馬祖居民想到黃岐探親，必須飛回台北到國外轉機至大陸，花費時間超過2天，而現今只要25分鐘就到達。這是兩岸開放交流的一大例證。

黃岐魚丸魚麵行業公會會長黃輝受訪時則表示，黃岐與馬祖合作交流密切，公會上個月剛剛與馬祖當地企業簽約，一年將出口150噸魚麵到馬祖去。自己也看好小三通的觀光客資源，在黃岐港開設了特產店。

現場更有黃岐魚丸的實作展示，從鯊魚宰殺、去骨、剝皮、搗漿，並與鰻魚漿以特殊比例混合，再用手工搓出美味魚丸。老闆表示，外界多知福州魚丸，卻不知黃岐魚丸，事實上，兩者口味還是有差異，熱水烹煮時，若膨脹比例大，代表澱粉比例多，黃岐魚丸煮熟後則體積變化不大。

此外，連江縣也依托當地資源，規劃多處旅遊景點，包括因火山噴發而形成的「平流尾地質公園」、畚箕山戰備遺址遊覽區等等，吸引許多觀光客前往。

(中時)