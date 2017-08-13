空軍官校開放參觀爭議再添一樁 民眾不滿被迫載往航教館

空軍官校營區開放活動的爭議又添一樁。(翻攝臉書)

航空教育館委外經營並收門票，有老師到空軍官校官網留言質問。(翻攝畫面)

岡山空軍官校營區開放參觀活動昨(12)天落幕，傳出的爭議不少，包括接駁車太少、交通管制動線差及航空噪音等，民眾怨聲載道，如今爭議再添一樁，傳出民眾不滿離營時，竟被迫先排隊坐車到航教館，而這座政府耗資8億元打造的航空教育館，正是由軍方委外經營，因開館以來門票要價200元被嫌貴，參觀人潮不如預期，儘管該館昨天不收門票，但民眾不領情，因為被強迫去的感覺真的很差。

針對門票收費爭議，早在今年4月航教館開館之初，就有一名老師到空軍官校網頁留言提出質問，他表示，國家出錢蓋，花的是納稅人的錢，結果學校單位學生參觀還要付門票，1張學生票竟要150元，本想安排帶學生看，只好作罷。

緊接著這位老師忍不住吐苦水說，學校要組織一個參觀團，第一件事就是處理遊覽車和保險，這部分對我們已經是很重的負擔，如果還要再幫學生出門票，這根本就是天方夜譚。

他不解問，同樣岡山螺絲博物館也是官方，都沒有收門票費用，但航空館需要收費，箇中道理令人不解？

除了收費爭議外，航教館的得標廠商是以食品起家的中華得意志食品公司，並取得10年經營權，有民眾質疑廠商的經營管理能力，能否撐起一座軍事博物館，從目前航教館展示42架的國寶級戰機，平均每月參觀人次僅有3、4000人，1天只有100人上下，經營慘澹可見一斑。

原本航教館寄望12日當天活動不收門票衝高人氣，卻傳出被迫參觀航教館的爭議。一名在地民眾爆料，昨天的接駁車，部分是航教館廠商得意志雇請，加上航空館外招租一堆攤位，接駁車回程動線安排開到航空館，可能是為了幫攤商帶進人潮。

一場萬眾期待的空軍飛行秀，已可預期從捷運站、火車站到本洲工業區會湧入大量人潮，空軍官校交通規畫及接駁工作被噓到爆，竟還發生被迫載到航教館過水一番的狀況，難怪民眾為之氣結。

空官要協助拉抬航教館人氣，並非不可，但更應該把民眾的利益擺在優先，廠商出錢雇請接駁車免費載客，不代表可以任意擺佈民眾，軍方應上緊發條，善盡約束和監督之責，而不是任由護航廠商的聯想發酵，賠上空軍全體的形象。

(中時)