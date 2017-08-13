韓籍女醉後流浪到屏東 警抽絲剝繭循線找回

韓籍姜姓女子醉搭火車流浪到屏東市。(郭韋綺翻攝)

42歲劉姓女子與韓國籍友人姜姓女子都在台北工作，前晚趁休假日從台北坐火車南下，到茄萣區興達漁市場一家KTV歡唱，姜女突然失蹤，遍尋不著人，打電話沒人接急報案，最後警方查出，原來她醉搭火車流浪到屏東市，最後在台鐵車站廁所找到她。

劉女報案指稱，與姜女結伴到茄萣遊玩唱KTV，當晚如廁出來，姜女已不在座位上，離奇消失。警方獲報後，研判姜女可能搭乘大眾交通工具離去，清查轄區計程車，都沒發現姜女行蹤，後來想到2女原本就是搭火車南下，姜女對高雄不熟悉，肯定會循原路線回去。

於是立即與大湖火車站站務人員聯繫，站內人員表示，對姜女有印象，曾臨櫃要購買至台北的車票，進一步以手機定位，卻發現姜女位置出現在屏東市，推敲姜女應該搭錯車。

鐵路警察與屏東車站人員一起加入協尋，終於在女廁找到人，姜女醉得不省人事，酒醒後，直說不記得怎麼從茄萣搭車到屏東。劉女也感謝警方熱心協尋，抽絲剝繭且在最短時間內找到她的韓國籍朋友，平安歸來。

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(中時)