韓籍女醉後流浪到屏東 警抽絲剝繭循線找回
42歲劉姓女子與韓國籍友人姜姓女子都在台北工作，前晚趁休假日從台北坐火車南下，到茄萣區興達漁市場一家KTV歡唱，姜女突然失蹤，遍尋不著人，打電話沒人接急報案，最後警方查出，原來她醉搭火車流浪到屏東市，最後在台鐵車站廁所找到她。
劉女報案指稱，與姜女結伴到茄萣遊玩唱KTV，當晚如廁出來，姜女已不在座位上，離奇消失。警方獲報後，研判姜女可能搭乘大眾交通工具離去，清查轄區計程車，都沒發現姜女行蹤，後來想到2女原本就是搭火車南下，姜女對高雄不熟悉，肯定會循原路線回去。
於是立即與大湖火車站站務人員聯繫，站內人員表示，對姜女有印象，曾臨櫃要購買至台北的車票，進一步以手機定位，卻發現姜女位置出現在屏東市，推敲姜女應該搭錯車。
鐵路警察與屏東車站人員一起加入協尋，終於在女廁找到人，姜女醉得不省人事，酒醒後，直說不記得怎麼從茄萣搭車到屏東。劉女也感謝警方熱心協尋，抽絲剝繭且在最短時間內找到她的韓國籍朋友，平安歸來。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。