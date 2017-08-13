印度該緊張的不是洞朗 中印打不打這兒說了算！
中國日前對印度態度突轉強硬，印媒指出，多名印度外交官認為，中印邊界對峙問題能否解決，未來兩周將至關重要。而至於8月初開始，中國共產黨高層正在舉行的「北戴河會議」是否會釋出相關訊息，引起印度各界密切關注。
《印度教徒報》報導指，印度前外長希亞姆.薩蘭在一篇文章說，中國1962年發動中印邊境大規模戰爭，就是毛澤東當年8月在北戴河會議上做出的決定。並指印度應該關注接下來幾天的事情，了解中國在這次重要會議後釋放的訊號。
中國外交部9日表示，截至7日，印軍仍有53人和1台推土機非法滯留在中國領土上。中方強調，印方必須將全部越界人員和裝備撤回邊界線印度一側，無論印軍還有多少人非法越界，並滯留在中國境內，其性質都是對中國領土主權的嚴重侵犯。
「北戴河會議」是中共每年夏季在河北秦皇島北戴河區所舉辦的秘密會議，高層在會中討論黨內的重大問題。
另據《印度時報》13日報導，印度測繪局透過印度外交部向尼泊爾遞交了一份提議，邀請尼泊爾聯合重測珠穆朗瑪峰高度。但目前中印邊境正對峙的局勢下，尼泊爾並未作回應。
(中時電子報)
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