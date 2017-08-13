蜘蛛人戰甲？ 美軍將用合成蜘蛛絲做防彈衣

蜘蛛絲是一種很強的材料，目前美軍試著利用合成蜘蛛絲做成防彈衣。(圖/索尼影業)

蜘蛛人是最受歡迎的超級英雄，他手腕上的合成蜘蛛絲是他主要的武器和工具。如今科幻即將成真，美國陸軍將投資90萬美元給蜘蛛絲開發商，將要製作實驗型蜘蛛絲護甲裝備。

下一個大未來(Next Big Future)報導，蜘蛛絲具有極好的強度與彈性，確實一直是材料科學家研究的重點，一直被認為是製作防彈衣與護甲的好材料授，因為它的韌度還強過目前的防彈材料凱夫勒(Kevlar)。現在克雷格生物工藝公司(Kraig Biocraft)宣布，美國陸軍與該公司簽定價值超過90萬美元的初步合同，將要生產和將合成蜘蛛絲為材料製作的防彈衣，而且確定性能達標以後，還有額外的獎勵，合同總價值將會超過100萬美元。

克雷格生物工公司的首席執行官兼創始人金．湯姆森 (Kim K. Thomson)說：「我們公司是在2014年成立的，當時就很希望有朝一日能夠與美國軍隊合作生產超高強度材料，成為美軍裝備的主要供應商，如今美夢終於成真。」

蜘蛛絲是一種長鏈蛋白質絲，它只有幾微米粗，卻能夠承受很大的重量，有些種類的蜘蛛絲甚至可以纏住鳥類，可是卻非常輕巧，許多國家都在進行合成蜘蛛絲的研究。

(中時電子報)