太巧！大白天活見鬼 海倫清桃曝初戀情人鬼月慘死

海倫清桃生活好不容易安頓，又因鬼月將至，發生大白天活見鬼的事件，讓她驚怕不已。(取材自海倫清桃臉書)

越南女星海倫清桃來台發展多年，過去常為了愛台灣卻不被接受演「台灣人」而發聲的她，這問題還無解，就在年初自爆真實身世，包含國籍、年齡甚至學歷都造假，接著更爆出與台灣人戴奎發結婚後又離婚等曲折鬧劇，演藝事業因此大受打擊，然海倫清桃仍維持積極作風，持續在臉書分享生活點滴，且相當「應景」，鬼月即將來臨，她今天的po文，便與自身的靈異體驗有關。

離婚後日常生活終於安頓下來的海倫清桃，在鬼月將至的今天，po文表示自己提早有了感知，「前陣子大白天在大樓地下室倒垃圾時看到阿飄，一次比一次看得清楚」，嚇得她頭髮都立起來了，只好花錢消災，「請歐巴桑幫忙代倒」。

她更透露在這特殊月份的巧合，表示初戀男友就是在鬼月出車禍過世的，表示曾細心提醒對方要小心騎車，結果憾事還是發生，於是自己對於中元時節特別在意，貼出持香美照，直呼：「不信都不行，趕緊去拜拜了」。

(中時電子報)