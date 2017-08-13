豬哥亮永恆歌廳秀　謝金晶：爸爸化一隻金蛾來了

「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」今晚7時30分舉行。（翻攝自網路）

「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」現場觀眾雲集。（翻攝自網路）

楊繡惠（左起）、黃鐙輝、白雲上演搞笑短劇。（翻攝自網路）

謝金晶（左起）、翁立友對唱，右為王彩樺。（翻攝自網路）

余天（左）、李亞萍（右）擔當壓軸演唱，一上台李亞萍就淚崩，並表示之後要跟余天一起搬來這和豬哥亮做鄰居。（翻攝自網路）

今天下午3時許，舞台現場已開始進行彩排。（張穎齊翻攝）

豬哥亮辭世將近百日，追思會「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」今晚在擁恆文創園區舉行。（張穎齊攝）

「秀場天王」豬哥亮今年5月15日人生謝幕，6月20日葬在擁恆文創園區，今晚7時30分在該墓園舉辦「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」百日追思音樂演唱會，現場超過20名藝人登場演出，共同緬懷一代傳奇巨星，而稍早晚間8時許，豬哥亮女兒謝金晶也在台上流淚表示「爸爸化成一隻金蛾來了。」

豬哥亮追思會原訂8月19日，因故更改至今日。今天下午5時許，豬哥亮兒子謝順福在現場受訪表示，之所以會更改日期，是因為碰巧撞到世大運，所以才提前舉辦。

另外，媒體問及謝金燕、謝青燕姐妹是否會出席，謝順服則回應「我也很想知道。」至於謝金晶則說「因為沒有姐姐們的聯絡方式，但搞不好會來，因為告別式當天也有來。」並說「就算不來，相信姊姊的心也與我同在。」此外，她也提到，8月8日當天有和哥哥一起帶蛋糕到墓前祝爸爸父親節快樂。

豬哥亮銅像的揭幕儀式於今晚6時在禮炮聲響中展開，豬哥亮遺孀葉瑞美，以及謝順福、謝金晶向前致意，葉瑞美還在媒體的起鬨下，忍不住對豬哥亮銅像親一吻，惹得現場群眾說「再一次！」氣氛十分溫馨又熱鬧。

演唱會在今晚8時開演，由賀一航、王彩樺主持，而第1位開唱的歌手黃思婷，穿著短裙大秀美腿，並笑說自己是為了如豬哥亮的願，隨即帶來《歌聲戀情》及《尖叫聲》。唱完後還在台上透露謝順福曾追求過她的趣事，令現場觀眾笑翻。

隨後，謝金晶與翁立友登場獻唱，而賀一航與王彩樺也趣味地拿起王的高跟鞋，當作「擲杯」來詢問豬哥亮，是否願意搓合謝、翁2人。笑鬧一陣後，謝金晶則帶來獨唱《思念你的心》，唱到一半還一度哽咽流淚，令主持人們也跟著淚灑舞台。

謝金晶演唱完後含淚表示，登台表演前在休息室時，看見一隻金蛾到處飛，並且只有飛到她的手上，和哥哥謝順福的身上，對此她相信「爸爸來看大家了。」

追思會現場，觀眾雲集，另設有小吃攤等，宛如重現昔日豬哥亮在世時的「歌廳秀場」，余天及李亞萍夫婦也將在10時許擔當壓軸演出，與豬哥亮的墓隔空對唱，讓群星及眾多粉絲，共同來追悼這位永恆的「萬秀豬王」。

(中時)