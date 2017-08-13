維吉尼亞種族衝突 32歲律師助理成車下冤魂

在維吉尼亞州種族仇恨悲劇中命喪車下的希瑟‧海耶(Heather Heyer)。(摘自臉書)

維吉尼亞州夏綠蒂維爾市，13日發生在白人至上主義者蓄意攻擊反對群眾的悲劇，20歲青年菲爾茲涉嫌開車高速衝入人群，造成一名女子殞命。當局剛剛公布女子的身分，為32歲的律師助理希瑟‧海耶(Heather Heyer)。

海耶任職於當地的米勒法務集團，在破產部門工作，朋友說，聽到她的死訊令人心碎，但為她的所作所為感到驕傲。友人已在GoFundMe募款網站為她的家屬籌款，上線不久已迅速募集到4萬1140美元，距目標5萬美元只差臨門一腳。

(中時)