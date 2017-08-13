缺錢買毒 蒙面盜持刀搶超商被逮

許嫌毒癮發作，竟以毛巾覆面，持刀搶劫超商得逞。（李其樺翻攝）

警方從許嫌住處起出做案用的毛巾、水果刀。（李其樺翻攝）

新北市34歲許姓男子缺錢買毒，11日竟以毛巾蒙面，持水果刀搶劫金山某超商，得手3500元揚長而去；警方調閱監視器，認出許男身分，隔天迅速將他逮捕歸案。

金山警分局金山派出所11日凌晨3時獲報，中正路某超商遭蒙面歹徒持水果刀搶劫得逞，過程中無人受傷；所長呂世民調閱監視器，認出犯嫌為轄區毒品人口許姓男子，循線將他逮捕歸案。

警方表示，許嫌從小由祖父母養大，卻染上毒癮，因失業缺錢買毒，心生歹念持刀搶劫超商，得手3500元贓款全拿來買毒品，花到剩1000多元；訊後依毒品防制條例將許嫌移送法辦。

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(中時)