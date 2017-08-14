健康50專欄：簡單2動作 網球肘掰掰

網球肘運動指導：訓練腕伸肌的肌力及自主肌肉的牽拉。(林勝發、馬樹立攝)

影片：物理治療師彭維辰(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談競技物理治療。(林勝發、馬樹立攝)

奧林匹克運動宗旨「更快、更高、更強」是所有競技運動選手共同追求的目標，為了多舉起1公斤、多得0.1分、高0.01公尺、快0.001秒，除了選手自身的努力之外，也要仰賴各專業團隊的支持。競技物理治療的目的在幫助運動競技選手追求更好的表現，其中首重預防運動傷害的發生，產生傷害時，在第一時間給予精準的評估和有效的治療。

常見運動傷害例如網球肘，是因過度使用或施力不當，反覆傷害前臂伸肌，造成肌腱病變而引起的疼痛現象，常見於需要反手擊球的網球選手，不過網球肘患者越來越多，包括家庭主婦以及需要長時間使用電腦的上班族都是好發族群，根本的解決之道就是避免過度使用。

網球肘運動指導(基本版動作一)：手臂靠在桌上，握著啞鈴，手腕向上翹高。(林勝發、馬樹立攝)

網球肘運動指導(基本版動作二)：手臂靠在桌上，握著啞鈴，手腕向上翹高，再慢慢向下垂到最底。(林勝發、馬樹立攝)

網球肘運動指導(進階版)：準備棍子綁上繩子與重物，雙手將棍子下方垂釣的重物慢慢向上捲起，捲至最高後將棍子換方向，雙手控制重物慢慢垂下回到起始位置。(林勝發、馬樹立攝)

受傷之後，除了傷處需要休息並調整降低運動強度，整體的身體能力水平也會有所下降。以單腳阿基里氏肌腱斷裂為例，傷腳的肌肉量、平衡、肌力、肌耐力、爆發力等均需要至少半年的時間恢復至沒有受傷的腳的水平，然而研究發現沒有受傷的腳也比控制組的腳差一些。因此除了傷害的治療，也需要加強其他的身體能力，例如核心訓練、肌力、肌耐力等基礎體能，做好充足準備才能在傷後以更好的狀態回歸運動場，同時避免再次發生傷害。

阿基里氏肌腱病變之運動指導：腳尖站在高起的台階，單腳墊腳尖到最高，腳跟慢慢向下至最底。(林勝發、馬樹立攝)

一般民眾的運動計畫也可以套用週期訓練的原則，每隔一段時間進行肌力、肌耐力、爆發力、平衡、柔軟度、心肺耐力等的評估，才知道是否需要調整訓練項目和訓練量，並針對不同運動項目建立好的動作模式，否則在錯誤的動作或方法之下訓練，長期以來關節和軟組織受力不平均，很容易產生運動傷害，例如健身房常見的深蹲動作(squat)，下肢髖和膝關節若出力不當，使得腰部過度彎曲產生代償造成傷害。

物理治療師在各個訓練週期幫助評估運動員的能力，針對不同運動專項進行動作分析，並以回饋訓練、核心啟動、神經肌肉誘發等方式協助建立正確的動作模式。例如棒球投手的肩關節動作需建立在柔軟度、穩定性及離心肌力之上；體操平衡木的動作需要良好本體感覺、軀幹穩定及下肢三關節控制能力等。另外，即時與教練及其他專業團隊溝通，一邊執行大方向的週期訓練，一邊修正細項訓練課表，在這樣的基礎之上，更能夠降低運動傷害風險。

（本文作者彭維辰為臺灣大學物理治療學研究所第18屆畢業生）

(中時電子報)