搭起產學研資源鏈結橋梁　聖約翰科大為學子未來就業開路

聖約翰科技大學與金屬工業研究發展中心、高雄應用科技大學三方合作共同布局「創新創意創業之新創客平台」，圖左起聖約大艾和昌校長、金屬中心林仁益董事長及高應大楊慶煜校長。(圖片：聖約大提供)

聖約翰科技大學（簡稱：聖約大）為了增加實務教學資源及學生就業機會，近一年來積極與金屬工業研究發展中心、高雄應用科技大學、臺北商業大學及振興醫院締結合作備忘錄，希望藉由與不同類型機構及產業的密切結合，鏈結產、學、研資源，培養學生具備立即就業的實戰能力與培育產業發展所需的專業技術管理人才，進而達到產學研三贏的合作模式。

聖約大艾和昌校長表示，去（105）年10月學校建置全台校園第一座旗艦型3D列印設計中心，並分別與金屬工業研究發展中心及高雄應用科技大學簽訂策略聯盟協議書及校務研究議題合作備忘錄，結合研究法人的技術開發和研製經驗，以及研究能量豐沛、產學研發卓越的南北兩所大專校院之專業與資源，共同布局「綠能、智慧、健康」領域產業的創新、創意、創業之新創客平台。不但能發揮校園研發成果及產學人才交流的加乘效應，更能讓在校學生擁有職場競爭力及實戰力，可說是各盡所能、各取所需、互蒙其利。

聖約大艾和昌校長（前排左四）與臺北商業大學校長張瑞雄（前排右二）代表簽訂兩校策略聯盟，共同推動跨校學習，提供學生更寬廣的跨域學習環境。(圖片：聖約大提供)

艾和昌校長說，今（106）年7月學校與具有百年歷史，教學聲譽卓著的臺北商業大學建立教育夥伴關係，合作範圍包括：學生學術交流、教學合作、圖書資源交流及研究生訓練等。兩校將推動跨校學習，共享師資及圖書等資源，提供學生更寬廣的跨域學習環境，希望各盡其才、各顯其能、優勢互補、協力發展，共創雙贏。

艾和昌校長指出，學校除延續工科之強項系所發展的「綠能、智慧」科技之外，近年新興設計領域系所－創意設計系學生更是每年均獲有素有「設計界奧斯卡」美稱的德國iF入圍獎項。特別是去年開始招生的老人服務事業系，結合休閒運動與健康管理系以及觀光與休閒管理系共同強化學校在民生領域發展，透過辜嚴倬雲董事長的協助連結上振興醫院，希望聖約大在「健康」領域能有創新人才培育作法，面對政府正推動的長照2.0產業。未來與振興醫院的合作將致力於提高教學實習及學術研究水準，除可增加學校實務教學資源之外，也能增加畢業生就業機會。

聖約大艾和昌校長（右）拜會振興醫院李壽東院長（左），說明該校教育目標、人才培訓特色及發展高齡大未來（長照2.0）青銀共創銀光經濟學理念。(圖片：聖約大提供)

聖約大秉持對教育理念的堅持以及對教學品質的用心與努力，積極搭起產、學、研鏈結的橋梁，為學生未來就業開路，將有助於提升學生踏入職場的競爭力及就業率，使學生學涯、職涯無縫接軌，成為企業好用、愛用的專業人才。

(中時電子報)