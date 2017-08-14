選對ＬＥＤ燈，省電不傷眼。(圖／陳德信 康健雜誌提供)

家中一間間房替換省電又明亮的LED燈、走進賣場遇上燈泡特賣、電器行LED燈具一字排開，工研院估計，2019年LED燈將搶佔全球約一半的照明市場，這是頭一個時代，我們如此依賴一種人工光源，其中有無風險？

台灣大學環境衛生研究所博士後研究員商育滿指出，LED原本用途是電子產品上的指示燈，2009年起才正式普及為照明用，這門科技年輕，因此傷眼疑慮不斷。

2014年公衛領域知名期刊《環境健康展望（Environmental Health Perspectives）》一份報告投下全球震撼彈，指出白色LED光源證實會損傷實驗動物視力，更精確說，是光源中接近藍色的高能量、短波長光線誘發了視網膜的病變。報告不只登上封面，期刊還特別找人寫專文評論，可見重視。商育滿正是此文章第一作者。

她解釋，LED光源是用通電會發亮的發光二極體晶元加上一片塗滿螢光粉的遮罩，例如藍色晶片搭配黃色螢光粉，就能合成一個「白光單位」，一顆燈泡由多個單位組成。但這類LED光源富含波長450～500奈米的偏藍光，恰好是最能激發感光細胞反應的波段。到目前為止，這類可能發出多量藍光的LED燈因成本較低廉，仍是佔市場約八成以上的主流產品。

肉眼能看見物體是因視網膜的桿狀細胞和3種分別感知偏紅、綠、藍色區段的錐狀細胞，「這3種細胞就像陸海空三軍，光線到達視網膜時它們就群起『接戰』，將光轉換成神經訊號，」商育滿用「輕輕碰一下就飛很高」比喻其中最敏感的藍光細胞。感度高讓眼睛看得鮮明清晰，但利弊相倚，藍光細胞用高負荷換來高感度，過多的藍光會使細胞傷亡，偏偏這類細胞不但數量最少且無法再生，「就像敵軍進攻，空軍會第一波飛上天截擊，但如果被打下來，一架飛機就是幾億元，」她說。

錐狀細胞主要集中在視網膜中心窩的黃斑部，長期接觸過量藍光會誘發病變，這類型視力衰退如溫水煮青蛙，她提醒，一般人要察覺傷害，「短則7年，長則30年」，但等到警覺已回不了頭。

幸好，狀況有在改變。熟悉照明技術的台灣科技大學電機工程學系副教授蕭弘清指出，早期LED燈的確較有藍光過量疑慮，不過2014年7月1日起台灣跟進歐盟規範，國內販售的所有室內用球狀LED燈泡都必須依CNS 15592認證檢驗燈光光譜（相當於歐盟IEC/EN 62471認證），短波長偏藍光低於標準才能在外盒標記「無藍光危害」。「現在市面上能買得到的盒裝球型燈泡，只要有確實走完檢驗程序，對眼睛是安全的，」他表示，給民眾吃下一顆定心丸。

(圖／陳德信 康健雜誌提供)

蕭弘清也指出，多位照明專家都質疑國家標準檢驗局目前還只強制檢驗球狀燈泡，應趕緊把多種室內照明器材如檯燈、壁燈、吊燈等燈具也納進「無藍光危害」的查驗範圍。而且現行法規步調太慢，球燈以外的燈泡，例如技術更進步的管狀、平板LED燈還未強制納檢，完全要依賴廠商自主送驗，不但業者無所適從，少數黑心廠商也可能自稱合格。「遊戲規則快跟上，才能保障民眾，對產業也是好事，」他大聲疾呼。

蕭弘清估計，隨螢光粉配方和製程演進，現在球燈的藍光量已比早期產品減少八成以上。因此他認為，現在LED燈傷眼問題主要來自3～5年前的舊燈泡，「LED燈壽命長，但螢光粉會持續老化，愈老化藍光溢出愈多，」可能變成家中隱憂。【全文未完，完整內容請見《康健》225期】

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(中時電子報)