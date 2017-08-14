許瑋甯為戲瘦身剃眉 扮鬼相最嚇人
郭靜主持的TVBS《星鮮話》，近日邀請到好友楊丞琳與影后高慧君，為將上映的電影《紅衣小女孩2》做宣傳，郭靜表示，明明我是霸氣的獅子女，但其實非常膽小，鬼鬼怪怪的故事影片是絕對不看不碰的，現在竟然要訪問恐怖電影情節，真的是艱鉅的挑戰，好友楊丞琳開玩笑說：「身為好朋友的妳，不應該一起去看嗎？」當場只好硬著頭皮答應好友的邀約。
在第一集中，她首度挑戰出外景訪問巨星鄭中基，直說：「因為很緊張，前一晚獨自在家不斷自言自語練習數次，很怕有人突然回她話，會嚇死。」節目中，問及楊丞琳與高慧君：「明明都是很漂亮的女生，怎麼扮相一個比一個還嚇人？」兩人異口同聲曝：「較誇張的是許瑋甯，因為許瑋甯為了這部戲，不但瘦身剃眉，完全破格扮醜豁出去了，在片場不講她是許瑋甯，我們還真的認不出她是許瑋甯。」
對於好友主持新節目《星鮮話》，楊丞琳表示，這次來宣傳前幾天，才知道竟是郭靜的新節目，讓她又驚有喜的很替她感到開心。
(中時)
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