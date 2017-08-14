SBL》解約潮再起 金酒台銀上演大搬風
儘管距離第15季開打，還有近4個月時間，金門酒廠與台灣銀行卻不約而同挑在近日，跟陣中「不符球隊戰力」球員解約，其中以金酒陣容變動最大，有可能一口氣走掉6人，剛好就跟他們在今年選秀會選到的人數一樣。
金酒8月初跟鄧安誠、李秉鴻、倪學謙與林力仁4人解約，「黑豬」吳建龍還在考慮去留當中，加上鄭騏寬轉到台啤，別忘了他們少了今年世大運男籃國手陳冠全，以及簡偉儒兩名上季主力，兩人日前已經跳槽璞園發展。
如此一來，金酒等於走了上季近半數登錄球員，幸好他們在今年選秀會，選進黃泓瀚、盧冠軒、勤明慶、張銘峰、邱日誠與陳靖凱6名新血，只是全新戰力如何，最快可在28日開打的DLIVE長佳夏季籃球邀請賽一探究竟。
台銀陣容也有大幅變動，上周五晚間練球結束，台銀突然宣布跟鄭鐵、簡肇熠兩名球員解約，成立煥也可能離隊另謀發展，林郅為與劉韋辰跳槽富邦，陳國維退役轉任重量教練，等同上季6名登錄球員也都換隊或轉職。
目前台銀除了今年選秀會選進狀元謝宗融與第8順位呂宗霖，也在考慮招募剛被金酒解約的林力仁，只是全隊僅剩13名球員，接下來的DLIVE長佳夏季籃球邀請賽與9月13日開打的花蓮觀護盃，恐怕承擔不起傷兵出現。
(中時電子報)
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