觸摸女童 華裔狼師遭判刑13年

觸摸女童私處，華裔狼師馮建(Jian Feng音譯)遭判刑13年。(照片取自abc7新聞報導截圖)

美國前華裔男老師馮建(姓名Jian Feng，音譯)因不當觸摸2名3歲女童，遭法院以性侵兒童相關罪名，判刑13年。

27歲的馮建原本在芝加哥華埠附近的一間托兒所(preschool)擔任老師，分別在2014年和2015年發生過2宗不當觸摸校內女童的事件。他向法官坦承犯行，還說是自己的頭腦讓他這麼做的。

當地電視台abc7報導指出，庫克縣法官雷希(William Lacy)上周四以刑事罪名的性攻擊與加重性侵罪名，判處其13年徒刑，同時還加判他一項額外的性虐待罪名，要與13年徒刑連著執行。

檢方指出，學校的監視錄影畫面在2014年拍到他和一名女童從校內廁所走出來，隨後他承認有觸摸女童私處；之後在2015年1月，他趁另一名女童躺下午睡時，又不當觸摸女童，而被該女童家長告上法院，才使得事件曝光。

(中時電子報)