曾打敗印度！ 中國解放軍火力全開 炸「印軍碉堡」

中國第76集團軍在祁連山時演練，火力全開！(取自新浪軍事)

解放軍第76集團軍進行高原進攻演習，模擬摧毀碉堡群。（取自新浪軍事）

印度大舉增兵到中印邊境，曾有大敗印軍戰績的中國第76集團軍，近日在甘肅祁連山展開山地戰演習，動用坦克、火炮及導彈等重武器，火力全開！演練敲掉印軍地堡，疑劍指印軍。

「全車注意，正前方，敵地堡，穿甲彈1發，殲滅！」第76集團軍某旅在祁連山展開了一場高原山地條件下，加強裝甲步兵連進攻的戰鬥演練。由於印軍在中印邊境不斷興建碉堡，並大力組建山地部隊，該演習明顯劍指印軍。

據新浪軍事、東網報導，演練時，解放軍新型坦克首先對敵方地堡群展開猛烈攻擊，隨後步兵戰車運用導彈和火炮對敵軍地堡展開第2波打擊。同時，步兵利用反坦克火箭打擊殘餘地堡，噴火兵殲滅地堡和坑道的敵軍，爆破手挺進至地堡群側翼，對堅固地堡展開爆破！

解放軍76集團軍隸屬西部戰區陸軍，主要防守中印邊境，前身為18軍，它曾在1962年中印邊境戰爭，大敗印軍。

(中時電子報)