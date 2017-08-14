被綁英籍辣模受訪：我嚇壞了
日前在義大利遭綁架、下藥並差點要被放上暗網拍賣的英國20歲辣模艾林（Chloe Ayling），今天接受英國報紙專訪憶述這段駭人的經歷，表示：「我嚇壞了」。不過她也承認，可以理解為什麼人們會懷疑她這個故事的真實性。
這位年輕辣模表示，因為誤入一個設好的拍攝圈套，在義大利被擄走，期間遭到下藥並被困在一個行李箱裡面，然後被綁匪拘禁在一個偏僻的房子，綁匪還威脅她要將她放到暗網去拍賣為姓奴。
艾林周日接受《郵報》(The Mail)訪問時指出，「我嚇壞到難以用文字形容，我還想說很可能無法活著走出那裏。」美聯社報導指出，她表示自己被關了6天，然後被一名綁匪帶到當地的英國領事館，她才獲救。義大利警方對案件已逮捕一名30歲的波蘭籍男子赫巴。
她還表示，綁匪當時威脅她不要試圖逃跑，不然會遭一個稱為黑色死亡的犯罪組織殺害。
由於這個事件過於駭人，媒體大幅報導之後，也引發不少人懷疑案件的真實性。對此艾林向《郵報》表示，「有些人懷疑這個故事讓我感覺被傷到」。不過她也坦承，理解為什麼會有人不相信，但她希望外界能了解，她的所作所為都是為了能活下去，「畢竟我處於一個瘋狂的情況，而且分分秒秒都嚇壞了。」
她強調自己知道事實，義大利警察也知道事實，等案件審理的時候就會真相大白了。
(中時電子報)
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