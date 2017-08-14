絕美！平溪嶺腳豔紅鹿子百合花開 天使翅膀降落凡間

豔紅鹿子百合。（新北市農業局提供）

艷紅鹿子百合為台灣特有且瀕臨絕滅的珍貴植物，為增加大眾對其復育工作的參與度及認知度，新北市政府特別於13日在嶺腳車站舉辦豔紅鹿子百合復育展示活動，結合「新北賞花農遊趣」系列專題，讓民眾可以近距離觀察在地復育的成果，而其中還有許多含苞待放的花栽，今天活動結束後將於下星期日(20)同一時間地點再度展示，歡迎民眾前往賞花！

每年的8至9月間是豔紅鹿子百合盛放時節，碩大豔麗的花朵綻放於枝條間，映襯於藍天之下，絕美動人，當地人譽稱為「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」。盛放時鮮紅奪目，後轉為淡紫而凋謝，結成果實。新北市政府近年與地方組織及社區合作，除了積極找原生野地栽植復育豔紅鹿子百合外，更致力於保育觀念宣導及推廣，也逐漸喚起在地守護豔紅鹿子百合原鄉使命感。從去年起推動家家豔紅戶戶百合計畫。

新北市政府特別於13日在嶺腳車站舉辦豔紅鹿子百合復育展示活動。（新北市農業局提供）

今年復育工作更進一步由嶺腳里發起豔百之路計畫，自嶺腳火車站經蔡家洋樓、天寧寺可以看到剛種下的豔紅鹿子百合，繼續上山到靈巖寺就可以看到峭壁上野生花朵，今天在現場展示的花朵主要由嶺腳里、紫東里等在地民家募集而來，大小姿態不盡相同，民眾可以依喜好票選最有眼緣的花栽，為用心復育的朋友們加油鼓勵，也為新北市豔紅鹿子百合復育工作增進信心！

新北市嶺腳地區座落在姜子寮山腳下，平溪線鐵道穿越其中，基隆河蜿蜒而過，鐵道、河潭、老街交疊錯落，形成獨特的山城聚落景致。透過農業局生態保育志工深入淺出導覽解說，「新北賞花農遊趣」豔紅鹿子百合主題活動帶領民眾欣賞平溪嶺腳豔紅鹿子百合的清麗絕美，並順遊嶺腳三寶─瀑布、古橋、蔡氏洋樓，漫遊於嶺腳聚落間，體驗知性與感性兼具的山城小旅行，也期許大家一同珍惜這些美麗珍貴的自然文化資產，使豔紅鹿子百合能夠年年綻放於台灣這片土地之上。

農業局表示，「新北賞花農遊趣」以深度解說導覽讓參與者對新北各地特色人文及生態有更深入的認識與了解，透過「輕」近山林運動的推廣，以尊重大自然的姿態行走山林間，小小的動作，就是人與自然和諧共處的簡單方式。

今年2月至7月舉辦了6場特色花卉農業小旅行，8月主題豔紅鹿子百合已報名額滿，下一場次為10月14日及15日(暫定)將於鼻頭角步道舉行，歡迎大家揪團報名參加，一同欣賞花梗直挺、花色金黃且柔雅優美的金花石蒜，活動訊息請上農業局官網查詢。

(中時電子報)