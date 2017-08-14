屏東里德「浮浪拱樂團」用浮球製鼓！藝術、生活、環保完美融合

製鼓過程不容易也要大家互相幫忙！（張羽承攝）

在藝術家的眼中，屏東有無限可能！前年（2015年）因藝術家陳錦輝駐村一個月，組成了「浮浪拱樂團」，將海廢物品做為打擊樂器，搭配合唱里德之歌，兩年來到處表演，非常受到歡迎。今年再度邀請陳錦輝回到社區，利用浮球製作「福浪鼓」，創作出獨一無二的樂器，讓里德浮浪拱樂團在環保概念基礎下，提升音樂深度和廣度，並豐富了鼓點樂音。

[冇。藝宿]藝識社群工作室藝術家陳錦輝，2015年因墾丁國家公園管理處「墾丁生態旅遊社區藝術家駐村計畫」之邀，到里德社區駐村一個月，除了完成「風譯」大型創作藝術作品，同時將撿拾回來的浮球、漂流木和保麗龍等各種海邊廢棄物，變成打擊樂器，以他自身擅長的非洲鼓帶領社區夥伴組成「浮浪拱樂團」。

樂團夥伴巡迴恆春半島的各大活動場合中，越打越出名，也讓大家體驗到自然和藝術結合的魅力。今年阿輝再度回到里德社區，運用漂流的廢棄浮球，結合漁人的繩結法和獸皮，教導社區居民製作出獨屬在地特色的福浪鼓，並且為他們進行數堂節奏音樂工作坊，學習新的鼓曲，增加了樂團的視覺和聽覺美感，也豐富了團隊的故事性和文化深度。

陳錦輝表示，初次到社區駐村期間撿拾海廢時，腦中就湧現許多創作靈感，無奈停留時間太短，只能分階段完成。這次是以社區本身就擁有的漁民常運用的繩結知識，串聯到製鼓技藝，讓鄉野文化與藝術完美融合。

不只鼓的來源是海邊撿來的浮球，就連鼓架也使用漂流木，讓環保永續的理念完全呈現。里德社區的居民則為了學習製鼓，到社區開會都在磨亮鼓棒，捨不得放下，甚至向遊客介紹以「樂團成員」感到驕傲。短短兩週內要學會製鼓和學習新的鼓曲，社區居民連續好幾天忙到晚上12點以後才睡覺，仍然笑咪咪說一點都不嫌累。

阿輝玩鼓、習鼓、製鼓，卻是他第一次教別人製鼓，他相信音樂和藝術能夠凝聚社區共識，也能增添活力，給社區居民和參加生態旅遊的遊客都有不同的感受。藉著再回到里德社區的機會，教授幾首新鼓曲，重新整合浮浪拱打擊樂團，傳唱在地故事，創造在地文化特色的更多新可能。

(中時電子報)